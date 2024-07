VINOBRANÍ NA HRADĚ - ..... píše se rok 1772.

Poněvadž nemohl pan Sebastián splnit všechny váznoucí pohledávky do 5. let jak se zavázal, prodal velkostatek s panskými byty na starém i novém zámku, městečko pod Starojickým hradem a vsi se 4 dvory, palírnou a pivovarem Kristianu Augustovi, hraběti Seilernovi-Aspangovi, komorníku a tajnému císařskému radovi a místodržícímu v Dolním Rakousku. Starý pán Sebastián si na hradě ponechal sklepy a vše, co v nich bylo a v zámku svobodný byt se 4 služebníky. V hradním sklepě držel 9 sudů a 5 věder polešovického vína.

A vy toto víno a taky burčák z Polešovických a Boršických vinic ochutnáte. Ochutnávku povede zkušený vinař a someliér z vinařství Dvůr pod Starýma Horama.

Zdroj fotky (Vinobraní na hradě): hrad Starý Jičín