The Beatles collection band v Hudebním Bazaru

Připravte se na nálož letní radosti, kterou 4. července přiveze do Ostravy kapela The Beatles Collection Band.

Vznik kapely Beatles Collection Band spadá do období konce 90. let minulého století. Formovala se z muzikantů působících na hudební scéně již bezmála 30 let. Genialita písní Beatles promlouvá i k dnešní mladé generaci a je prezentována kapelou v originálních aranžích, ve kterých neztrácejí půvab a cit.

Hudební záběr kapely je velmi pestrý a pohybuje se jak na malých scénách, tak i na prestižních profesionálních pódiích u nás i v zahraničí. Kapela The Beatles Collection Band nenese nálepku „revival“, pouze si klade za cíl i dnešním posluchačům připomenout slavnou legendární čtveřici, která jednou provždy změnila hudební svět a stala se klasikou, která obohatila život miliónů lidí.

Vstupné dobrovolné.

Zdroj fotky (The Beatles collection band): FB Hudební bazar