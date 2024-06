Sportfilm – Festivalové ozvěny Ostrava

Sportovní fanoušci v Moravskoslezském kraji se mají na co těšit! Vůbec poprvé přijede do Ostravy Sportfilm Festival Liberec, který přiveze to nejlepší, co ze sportovních filmů nabídl divákům v roce 2023.

Festivalové ozvěny Sportfilm Festivalu Liberec se letos premiérově vydávají na cesty a přinesou do města sport, kulturu a zábavu. Ozvěny se zde uskuteční v pátek 21. června v Minikině.

Jako hlavní hvězda ozvěn se představí herec Josef Trojan, který bude s Jakubem Bažantem, sportovním moderátorem České televize, besedovat nejen o filmaření, ale také o sportu.

„Připravili jsme pro naše příznivce tzv. Festivalové ozvěny – jednodenní program plný filmů, besed, výstav a záznamů z konferencí. Nabídneme speciální bloky pro děti, seniory a dospělé, aby si každá generace našla něco pro sebe,“ představuje projekt ředitelka festivalu Renata Balašová.

Děti se mohou během dopoledního programu pro školy těšit na filmy jako Different Kind of Princess story, o vášni k horám a snowboardu, nebo Paris: Mecca of ParCour, snímek o dobrodružné výpravě několika parkouristů. Filmovou přehlídku pak doplní sestřih besedy Mental Health. O duševním zdraví ve sportu si povídala lyžařka Šárka Strachová se zajímavými hosty – Gabrielou Soukalovou, tenistkou Helenou Sukovou a basketbalistkou Ilonou Burgrovou. Dále se mohou těšit děti na zajímavý sestřih České televize o životním příběhu Věry Čáslavské. Odpolední blok pro rodiny nabídne film Děti Nagana, při kterém si společně mohou všichni připomenout zlaté časy našich hokejistů. Den zakončí projekce filmu Rebound. Snímek, který v roce 2023 obdržel na festivalu Hlavní cenu.

Nedílnou součástí festivalových ozvěn bude i výstava fotografií manželů Zátopkových z celé jejich úspěšné olympijské kariéry.

Zájemci všech generací si tak mohou užít celodenní maraton se sportovními hvězdami. Odpolední program je přístupný pro veřejneost, vstup je ZDARMA.

Zdroj fotky: Sportfilm festival Liberec