Letní koncert 3+1 band – intelektuální pop, swing, šanson, folk, world music na terase Obecního domu v Opavě.

Přijďte strávit příjemný letní večer pod širým nebem v doprovodu ryze ženské kapely z Opavy. Zazní cover verze oblíbených popových, swingových nebo filmových kousků, i krásné novinky od Zuzany Navarové, Kateřiny Marie Tiché nebo Báry Polákové. Těšit se můžete na emotivní atmosféru vykreslenou originálními hlasy v doprovodu piana, violoncella a perkusí. Bude to dojemné, bude to srandovní, bude to od srdce!

Zpěvy – Sylva Pekařová a Lucie Deutsch

Piano – Veronika Frélichová

Violoncello – Hana Kosterová

Perkuse – Renáta Veselská