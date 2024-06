Komentovaná krmení 2024

Od 1. května 2024 se můžete těšit na komentovaná setkání dle následujícího harmonogramu:

KAŽDÝ DEN

9:30 pandy*

10:00 medvědi a hulmani (Čitván)*

11:00 mandrili*

11:30 makaci (výběh u pavilonu Wanderu)*

12:00 šimpanzi (Pavilon evoluce)

13:30 vydry (Čitván)*

13:30 šimpanzi (venku ve voliéře)*

14:30 hroši (pavilon Tanganika)

15:00 velbloudi*

15:00 medvědi a hulmani (Čitván)*

17:45 medvědi a hulmani (Čitván)*

POUZE VYBRANÉ DNY

ÚT 10:30 želvy ostruhaté (výběh želv u Pavilonu afrických zvířat)*

ÚT, ČT, SO 13:00 ary*

SO, NE (+ svátky) 11:00 žirafy (výběh žiraf)*

SO, NE (+ svátky) začátek 13–13:30 denní péče o slony (pavilon slonů)

* Dovolujeme si Vás upozornit, že venkovní setkání probíhají pouze za příznivého počasí, případně také vhodných podmínek na výběhu (velbloudi a žirafy).

Setkání může být z nenadálých provozních či veterinárních důvodů zrušeno. Děkujeme za pochopení!

