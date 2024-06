Rodiče, pozor! Přichystali jsme si pro vás speciální nabídku! Už v sobotu 8. června ve Velkém světě techniky s námi oslavte světový den rodičů a vyrazte si na nákupy, výlet nebo jen tak na procházku.

Den bez dětí 2024! O vaše děti se tento den postaráme my! A nebude to jen tak obyčejné hlídání. Na děti čekají mimo jiné naši humanoidní roboti, virtuální realita, kino nebo science show. A to vše pod dohledem zkušeného animátora.

Určeno pro děti od 6 do 12 let.

Děti u nás můžete zanechat kdykoliv během otevírací doby.

Zdroj fotky (Den bez dětí): Dov Ostrava