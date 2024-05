Ostravské běhny a Den dětí 2024

BĚŽECKÝ ZÁVOD „OSTRAVSKÉ BĚHNY 2024“

Nový běžecký závod OSTRAVSKÉ BĚHNY odstartuje již v sobotu 1. června přímo u Karoliny!

Užijte si s námi den plný pohybu, pozitivní atmosféry, kde se všichni navzájem podporují a povzbuzují. Na své si přijdou jak ostřílení závodnice, tak i úplné začátečnice, které na startu žádného závodu ještě třeba ani nestály. Běžíme hlavně pro radost a dobrý pocit.

Vybírat můžete z tratí:

2,5 – 5 km, ale také z mnoha běžeckých kategorií co 5 let

oblíbený závod pro chodce Nordic Walking na 2,5 km

závody pro děti v kterogriích 2-7 let a 8-12 let

Dětičky se vyřádí také během bohatého doprovodného programu na DEN DĚTÍ s panenekami L.O.L. Surprise, v sobotu 1.6.2024 přímo u Karoliny.

Všechny závody startují a končí u Karoliny a traťe vedou centrem Ostravy, přičemž hlavní část závodu vede parkem v Komenského sadech.

Přihlásit se můžete buďto jako jednotlivec, nebo v týmech společně s vašimi kamarádkami, kolegyněmi nebo také v rodinném týmu ať už se sestrou, maminkou nebo klidně třeba s tchýní.