Pilsner Urquell tour přijíždí do Ostravy!

Kamion „Hladinka“ od Pilsner Urquell vyráží na svou letní tour a přiváží jedinečnou výčepní show na různá místa v Česku i na Slovensku.

Po zahájení cesty ve svém „rodném“ městě, v rámci Prima Fresh festivalu v Plzni, pokračuje dále. Další zastávka bude již 31.5.–2.6. v Ostravě – Hrabůvce, Náměstí Ostrava – Jih (Železňák).

PROGRAM: Finalisté soutěže Master Bartender Vám během svého představení odhalí unikátní příběh piva Pilsner Urquell. Ukážou, že péče o naše pivo je důležitá i za branami pivovaru, a nakonec předvedou, jak dokonale načepovat hladinku, šnyt a mlíko.

Veřejné výčepní show začínají: 12:42, 14:42, 16:42, 18:42, 20:42 (vždy dle otevírací doby). Po každé výčepní show si můžete zasoutěžit v našem pivní kvízu o ceny. Během celého dne si i vy můžete vyzkoušet, jaké je to být v kůži výčepního a načepovat si všechny 3 styly! Pro pivní fajnšmekry bude speciálně na čepu také nefiltrovaný Pilsner Urquell, který je běžně dostupný jen v pivovaru a během tradičních říjnových oslav.

Otevírací doba:

PÁ 15–22 hod

SO 11–22 hod

NE 11–21 hod

Další zastávky PILSNER URQUELL TOUR:

Valašské Meziříčí, Náměstí 14.–16. 6. (pá 15-22, so 11-22, ne 11-21)

Pardubice, Prima Fresh festival, Areál dostihového závodiště 22.–23. 6. (so 10-20, ne 10-17) Kroměříž, Prima Fresh festival, Podzámecká zahrada 29.–30. 6. (so 10-20, ne 10-17)

Zdroj fotky: Pilsner Urquell