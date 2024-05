Francouzská komedie Jen pravdu, drahý! o nevěře a „umění“ lhát se odehraje pod širým nebem v Mlýně vodníka Slámy.

Brilantně rozehraný příběh čtveřice Pařížanů a jejich (ne)bezpečných vztahů. Michel musí lhát, protože jinak nedokáže ustát situaci, v níž už půl roku podvádí manželku s Alicí, ženou svého nejlepšího přítele Paula. Naštěstí mají dokonalý systém, takže na jejich poměr nikdo nemůže přijít a tudíž nikomu nepůsobí žádnou bolest. Jednou ale systém poruší a Michelova žena Laurence jako by začínala něco tušit. A co když na všechno navíc ještě přijde Paul? Anebo je to ještě úplně jinak? Michel ani trochu není připravený na možnost, že by se karta mohla obrátit. A události naberou nečekaný spád...

Kdy: 22. 8. 2024

Začátek představení: 19 hodin

Délka představení: 80 minut bez přestávky

Herecké obsazení:

Michel – Jan Čenský

Laurence – Dana Morávková

Paul – Josef Carda

Alice – Štěpánka Křesťanová

Pro vaše pohodlí hlaste, prosím, osoby ZTP s doprovodem předem, abychom vám mohli zajistit prostor a příjezd na místo na e-mailu jitka@uslamy.cz.

Hraje se pod širým nebem za každého počasí. V případě deště si u nás můžete zakoupit pláštěnku.

Areál bude otevřen hodinu před vystoupením pro zakoupení drobného občerstvení a usazení se.

Vstupenky nejsou místenkami a vyberete si místo dle vlastního uvážení s ohledem na zakoupenou sekci.