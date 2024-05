Srdečně zveme všechny milovníky kultury na další letní komedii pod širým nebem s názvem Láska z mládí.

Jedná se o režisérský debut známého herce Romana Zacha, který si sám zahraje i hlavní roli. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a posuďte, zda se hra vydařila.

Antoinovi se v životě dařilo. Vlastní pílí se vypracoval k ohromnému jmění, žije s aristokratkou Diane z rodu Bourbonů. Tu si vezme za ženu, jen co pro ni koupí zámek kousek na jih od Paříže. Pak se ovšem zjeví Maryse, Antoinova dávná láska z mládí, láska, kterou si v mládí vzal za zákonnou manželku – a pak na to zapomněl. Vyhlídka na svatbu i život na zámku se rázem komplikuje. Nezbývá než na Maryse vymyslet lest. Výsledkem je inteligentní komedie plná absurdních situací a humorných dialogů.

Délka představení: 150 minut

Herecké obsazení: Roman Zach, Lucie Žáčková / Nikol Kouklová, Diana Toniková, Ha Thanh Špetlíková, Prokop Zach / Karel Heřmánek ml., Zdeněk Dušek

Inscenační tým:

AUTOR: Ivan Calbérac

REŽIE: Roman Zach

PŘEKLAD: Sarah Biderman

SCÉNA: Světlana Milotová

KOSTÝMY: Andrea Králová

HUDBA: Jan Matásek

ASISTENCE: Lenka Fohlová

Pro vaše pohodlí hlaste, prosím, osoby ZTP s doprovodem předem, abychom vám mohli zajistit prostor a příjezd na místo na jitka@uslamy.cz .

Areál bude otevřen hodinu před vystoupením pro zakoupení drobného občerstvení a usazení se. Hraje se pod širým nebem za každého počasí. V případě deště si u nás můžete zakoupit pláštěnku.

Vstupenky nejsou místenkami a vyberete si místo dle vlastního uvážení s ohledem na zakoupenou sekci.