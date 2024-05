Jazz Open Ostrava: Prince tribute show

Bývalí členové kapely legendárního Prince, jedenáctinásobný držitel Grammy Phil Lassiter a Ida Nielsen, jedna z nejlepších baskytaristek světa, vzdají hold této legendě v hlavním festivalovém večeru, který nese název „Prince tribute show“.

Jazz Open Ostrava je jednou z nejdůležitějších kulturních akcí v Ostravě. Letos proběhne již 18. ročník, konkrétně ve dnech 6. 6. – 20.6. 2024. Díky velké podpoře statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje se tento festival výrazně zapsal na mapu mezinárodních festivalů konaných v České republice.

O zahájení festivalu se postará 6. června 2024 v ostravském klubu DOCK kapela – 123 Minut. Dnes už legendární kapela, která je nositelem ceny Anděl za Objev roku 1999. Jsou jedineční intenzitou a energičností svých koncertů, které jsou z velké části tvořeny improvizací. Propojují žánry jako soul, groove, jazz, blues, funky či world music. Kapelu tvoří trio uznávaných muzikantů: zpěvák, kytarista, autor písní a českých textů Zdeněk Bína, baskytarista a autor anglických textů Fredrik Janáček a výjimečný bubeník Dano Šoltis.

Do Síně slávy bude letos uvedena legenda československé hudby Jan Spálený, který 13. června vystoupí v ostravském klubu Parník se skupinou ASPM.

Dne 18. června proběhne živý koncert talentované, mladé bubenice Kristýny Sibinské v Českém rozhlase Ostrava. Kristýna Sibinská se může pochlubit vítězstvím v mezinárodní soutěži Hit Like A Girl Internation Drum Contest a v loňském roce obdržela čtyřleté stipendium na Berklee College of Music v Bostonu.

Dne 19. června v klubu DOCK bude tradiční Jam session, tentokrát s hvězdným Philem Lassiterem a jeho kapelou.

Vyvrcholení Festivalu Jazz Open Ostrava bude 20. června a již tradičně proběhne na nádvoří Slezskoostravského hradu. Letošního festivalový večer bude věnován legendě světové hudby a nese název „Prince tribute show“. Prince nebo také The Symbol, původním jménem Rogers Nelson, zpěvák, multiinstrumentalista, tanečník, skladatel, textař, filmový producent i režisér v jedné osobě. Umělec, který rozboural hranice mezi žánry se stal v letech 1978–2016 absolutní světovou superstar, kdy nečekaně v 58 letech opustil tento svět. Letos je to přesně 40 let od chvíle, kdy vylétl na 1. místa všech světových hitparád s písní Purple Rain, která se stala zároveň titulní písní stejnojmenného filmu.

Celý večer na Slezskoostravském hradě zahájí kapela Boris Band Combination. Kapelník a skladatel Boris Urbánek si navíc pozval speciální hosty z USA – perkusistu Michito Sancheze a trumpetistu Omara Kabira.