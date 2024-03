Trio Noble-Slavík-Clarvis: Jazzový koncert: Nostalgia

Trio Noble-Slavík-Clarvis představuje českého kontrabasistu Jiřího Slavíka ve spolupráci se dvěma o generaci staršími anglickými muzikanty, kterými jsou výjimečný jazzový pianista Liam Noble a dvorní perkusista z Abbey Road Studios Paul Clarvis. Společné nahrávky tohoto uznávaného tandemu měly na Slavíka zásadní vliv už od dob, kdy je jako student londýnské Royal Academy of Music poznal.

První společné album tohoto tria s názvem Nostalgia je tedy jakýmsi částečným návratem do minulosti – i proto kromě autorské hudby obsahuje i aranžmá skladeb G. Gershwina a Ch. Minguse nebo nečekané cover verze světoznámých písní It’s a Long Way To Tipperary či Škoda lásky. Trio společně hraje čistě akustickou muziku, která hluboce vychází z jazzové tradice a způsobů hraní z minulosti. Ty se však tvůrčím způsobem transformují tak, aby odpovídaly současné době a zároveň poukazovaly na možný budoucí vývoj tohoto žánru. „Když jsem poprvé slyšel pány Liama a Paula, jak spolu hrají v duu, přišlo mi to úplně přirozené a jednoduché. Bylo to jako pozorovat dva lidi, co se znají celý život a dokonale si rozumí. Ani ve snu mě nenapadlo, že bych někdy mohl stát na pódiu s nimi a sdílel s nimi jejich hudbu.

Oba jsou obrovskými mistry v tom, co dělají, což se pozná především díky jejich vlastnímu a velmi osobitému hudebnímu stylu. Mistrovství tohoto typu mi zároveň přijde čím dál tím vzácnější – jak tolik nepatří do současné hudební módy, pomalu se vytrácí a nastupující generaci asi už tolik neláká. Proto i název Nostalgia – společně se vracíme do doby, kde hudebníci neměli jinou možnost, než stát blízko sebe, co nejlépe se poslouchat a hrát si pouze s tím, co v daný moment dokážou ze svých akustických nástrojů dostat.“ uvádí Jiří Slavík. INTERPRETI Trio Noble-Slavík-Clarvis (jazzové trio)