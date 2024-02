Prázdniny plné aktivit a setkání aneb s Natálií Skácelovou o animátorských programech

Středeční přednášky se Slezským gymnáziem, Klub Art

Nevíte, co s prázdninami? Jste kamarádští a rádi se setkáváte s lidmi? Chcete dostat zaplaceno za zábavnou práci u moře? Je určitě mnoho mladých, kteří by na uvedené otázky odpověděli ano. Právě je zveme 13. března na Středeční přednášku s SGO. Přijďte si do Klubu Art poslechnout o animátorství a zkušenostech s ním.