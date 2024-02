Houba a Volant

Koncert, Klub Art

Kapela Houba vznikla v roce 1995 na troskách grind/punkové kapely SRPŠ. Již v roce 1996 Houba odehrála více než 20 koncertů a o rok později natočila první nahrávku Fičící Pes (1997). Druhé demo následovalo ve stejném roce (Hnus fialovej) a kapela se naplno rozjela po České Republice. V roce 1999 vyšla deska Pan Káč, jako první natočená v plzeňském studiu AVIK. Tomuto studiu kapela zůstává věrná dalších 13 let. Za dobu existence Houba odehrála více než 900 živých vystoupení nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Německu, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Bělorusku a USA. Prodala celkem více než 8 500 desek. Zahrála si na všech podstatných českých festivalech (Rock For People, Trutnov Open Air, Mighty Sounds festival a dalších).

Ošklivou lest potřebovala pardubická kapela Volant k tomu, aby se před sedmnácti lety, několik chvil po svém regulérním založení, definitivně stala punkovým tělesem. Bylo to na festivalu plném anarchisticky laděných návštěvníků a z nevole publika se vylhala tím, že svůj první hit Sněženky a bledule uvedla jako nikdy nevydanou skladbu od Sex Pistols. Od té doby se to s Volantem táhne, přestože se svým pojetím spíše otírá o tvorbu písničkových kapel.