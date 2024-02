Koncert akordeonových orchestrů

Srdečně vás zveme na další koncert v rámci 100. výročí otevření školy. Tentokrát se představí akordeonové orchestry, které v současnosti i minulosti získaly četná ocenění a svým populárním repertoárem velkou oblibu mezi posluchači.

Na koncertu 24. února v 17.00 v sále Minoritů se představí současný orchestr Cantabile pod vedením Martina Žurka a orchestry složené z absolventů – bývalý orchestr Rytmus Jarmily Pruskové a Andante s hosty z Popcornu a Songu Hany Noskové. Přijďte si užít jedinečný koncert v rytmu popu, rocku i swingu.

Vstupenky budou v prodeji na místě. Vstupné 150,-/50,- (děti do 15 let), děti do 6 let zdarma.