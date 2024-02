Klavír pro Opavu: Má vlast (B. Smetana)

Základní umělecká škola Opava slaví v roce 2024 100 let od otevření. Při té příležitosti se bude konat více než desítka jedinečných akcí - koncertů, představení a výstav. Jednou z těcho událostí je koncert Elišky Novotné a Lukáše Michela, kteří čtyřručně zahrají kompletní cyklus Má vlast Bedřicha Smetany. Při této příležitosti bude také pokřtněno klavírní křídlo Petrof I, které je dárkem školy svým žákům i Opavě, která letos slaví 800 let.



Základní umělecká škola Opava se rozhodla získat pro Opavu prvotřídní koncertní klavírní křídlo, které by bylo určeno pro koncerty předplatitelů města Opavy, akce a žáky ZUŠ Opava, mezinárodní soutěž Beethovenův Hradec a pro další významné koncerty. Po dvouletém snažení se to konečně díky partnerství s městem Opava a Moravskoslezským krajem podařilo a za 1.400.000 Kč byl zakoupen krásný klavír Petrof I, který byl určen k zapůjčení pro nejprestižnější festivaly a soutěže (Smetanova Litomyšl, Beethovenův Hradec apod.).



Nový opavský klavír umístěný v Minoritu se nyní dočká svého slavnostního křtu. V pondělí 11. března v 18 hodin na něm zazní kompletní cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany ve čtyřručním podání Elišky Novotné a Lukáše Michela.



Klavírní duo pedagogů Fakulty umění Ostravské univerzity Eliška Novotná – Lukáš Michel vzniklo v roce 2017. Klavírní duo má za sebou již celou řadu významných koncertů doma i v zahraničí a nastudovalo díla autorů jako A. Dvořák, L. van Beethoven, E. Douša, E. Dřízga a dalších.