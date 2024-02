Pěšky kolem světa - Jan Rendl

Cestovatelská přednáška cestovatele a spisovatele Jana Rendla! Rezervace na tel. 722 905 362 nebo mailu andelskaliterarka@gmail.com 7 let, 40 000 kilometrů pěšky a kolem milionu nastoupených výškových metrů. Cestovatel a dobrodruh Jan Rendl je tak trochu blázen, který bez pohybu nedokáže vydržet. Za sedm let stihl tolik, co jiný nezvládne za celý život. Desítky kratších treků po Evropě a také několik delších. Během nich si vyběhl i pár alpských vrcholů, včetně Mont Blancu. Obešel pěšky Mallorcu nebo přešel Transylvánii. Když už mu to bylo málo, posunul se na další kontinent. Za jedenáct měsíců přešel pěšky Jižní Ameriku z Kolumbie do Chile.

Následně se vrátil, aby přešel Kolumbii znovu jinou trasou. Tohle mu zdaleka nestačilo. Kvůli zlikvidovanému autu při bratrské expedici musel neočekávaně dojít z Íránu, přes válkou zasaženou Arménii až do Gruzie. Stále ale neměl dost a řada přišla i na rodnou zem – a protože je ročník 1991 obešel rovnou celé Československo. Co víc, zvládl to v českém rekordu za necelých 39 dní. Jeho celkový výčet za posledních sedm let zahrnuje přes 40 000 pěších kilometrů, což je obvod zeměkoule, v šedesáti zemích světa. S tím nejlepším nyní přichází v nové přednášce a to včetně Venezuely, ze které se vrátil před několika málo dny! Jan Rendl Jan Rendl je dvaatřicetiletý cestovatel a spisovatel z Ostravy, autor tří cestopisů o pěších dobrodružstvích v Jižní Americe. Mimo svou roční pěší pouť z Kolumbie do Chile projel například během několika měsíců stopem Evropu od Moldavska po Portugalsko a od Estonska po Řecko.

Během pandemie covidu absolvoval pěší pouť od pobřeží Karibiku do nechvalně proslulého Medellínu a v týmu se svým bratrem dojel ve třicet let starém "vraku" Subaru přes desítku zemí včetně tureckého Kurdistánu a Íránu až do Pákistánu a zpět. Zaměřuje se především na chudší země, země s velkými sociálními rozdíly. Ve vyspělých státech byste jej našli jen výjimečně - zpravidla při horolezeckých výstupech v Alpách, kterých podnikl několik, včetně zdolání nejvyšší evropské hory, Mont Blancu. Horolezeckých sólo výstupů však má za sebou vícero i na dalších kontinentech. Kromě psaní cestopisů o svých cestách také přednáší po celé České republice.