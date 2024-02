Not Promising Case + Knightmare v Hudebním Bazaru

Léto je pryč. Noci se prodlužují a vy si nemůžete být jisti, co na vás ve tmě čeká. Ve svitu měsíce se může rychle jako noční můra zjevit čepel meče nebo bledá tvář s krvavým úsměvem na rtech... Upíři a rytíři se rozhodli spolu napsat druhou kapitolu.

Po loňském společném turné s názvem Upíři a rytíři, kapely NOT PROMISING CASE a KNIGHTMARE zjistili, že jim to na jednom pódiu celkem sluší a byla by škoda tuto kombinaci pohřbít. I to je jeden z důvodů, proč se rozhodli opět spojit síly.

Kromě toho, že se turné Upíři a rytíři s podtitulem Druhá kapitola, do několika klubů vrátí, přibyla i zcela nová města. Navíc kapely třikrát překročí hranice Slovenska. Kromě osmi koncertů doma na Slovensku odehrají také dva koncerty v Česku a jeden v Polsku.

Vyrážíme za vámi a těšíme se na všechna setkání. Nenechte si ujít večer plný melodického hardrocku a heavymetalu v Ostravě.

...

NOT PROMISING CASE (gotický hardrock/Dolní Kubín)

Kapela funguje od roku 2012. Ve svých počátcích hrála hlavně cover verze známých skladeb. Postupně se krystalizovala sestava a tím pádem i styl. Ponuré slovenské texty podbarvuje melodická kytarová muzika s výraznými klávesovými zvuky. V současné sestavě kluci fungují od roku 2022 a na kontě mají zatím stále relativně čerstvé EP Klamem (2023).

KNIGHTMARE (klasický heavymetal/Partizánské)

Kvarteto kluků prezentuje svou lásku ke klasickému heavymetalu tím nejlepším možným způsobem. Tvoří ho a hraje. A to v jeho nejčistší podobě bez jakýchkoli příměsí či vlivů jiných žánrů. Důkazem jsou i čtyři studiová alba nazpívaná ve slovenském jazyce. Nejnovější z nich má název Inkvizitor a vyšel v roce 2022.