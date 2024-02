Jsme kapela z Olomouce a hrajeme stěžejní fláky českého bigbítu tak, aby to bylo řádně „hustý“. Jádro repertoáru tvoří skladby kapely Vítkovo kvarteto a personálně propojené kapely Veteráni studené války.

Ale v repertoáru máme i jiné známé české interprety, např. Abraxas, Jasnou páku, Hudbu Praha, Tango, Krausberry, atd… .

Takže, pokud chcete naživo slyšet nesmrtelné hity jako např. Pražskej démon, Bigbítové dunění, Sovy, Máma táta, Marihuana, Poprvé, Nekonečný boogie, Co s tím sklem, atd…, zcela jistě navštivte náš koncert, nebudete litovat!

My jsme zkrátka Hustej guláš, který Vám naservírujeme pěkně ostrej! A děláme to již 10 let, a stále nás to baví!