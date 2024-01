Filozofie buddhismu

Všichni toužíme po štěstí, a přece je pro nás obtížné odpovědět na základní otázky: Co vlastně štěstí je? A jak ho lze dosáhnout? Podle své povahy hledáme štěstí na různých místech: někdo ve vztazích, jiný v nezávislosti, někdo v pohodlí, jiný v překonávání překážek… ale všichni se střetáváme se skutečností, že ne vždy dosáhneme všeho, co pokládáme za důležitou podmínku svého štěstí. I to, co se nám získat podaří, můžeme zase ztratit. Proto Buddha mluvil o tom, že život je plný utrpení: podstatou hmotného světa je pomíjivost, a tudíž neustále něco ztrácíme. Ani naše tělo není věčné a dříve či později budeme čelit realitě nemoci, stáří a smrti. Lze tedy vůbec žít šťastně? Jak se povznést nad nestálost světa, ve kterém žijeme, a dosáhnout trvalého štěstí? Právě na tyto otázky hledal odpověď Buddha, když před více než 2 000 lety formuloval své učení, které dodnes inspiruje miliony lidí po celém světě.

Hlavní Buddhovou zásadou je, že naše štěstí nezávisí na vnějších okolnostech, ale výhradně na našem postoji. Stejná věc může činit jednoho člověka šťastným, jiného nešťastným a dalšímu být lhostejná. Náš postoj můžeme ovlivnit, což znamená, že naše štěstí či neštěstí je v našich rukou. Jaké postoje vedou ke štěstí a jaké nás naopak činí nešťastnými? Jak je můžeme proměnit? Přijďme se seznámit s Buddhovými odpověďmi, které ani po mnoha stoletích neztratily svou aktuálnost.