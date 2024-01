Masopust 2024 - Ostrava Jih

Svátek plný bujarého veselí, masek, zábavy a hodování oživí v neděli 11. února 2024 náměstí Ostrava – Jih, které se na jeden den promění v tradiční rynek.

Ať už mu říkáme masopust, fašank nebo karneval, je to vždy jeden z nejveselejších a nejrozvernějších svátků v roce, plný taneční zábavy, zabijačkových dobrot, a především barevných a pestrých průvodů rozverných masek s muzikou. To vše je masopust, tradice, která neodmyslitelně patří také do měst a obcí.

Letos se oslavy Masopustu uskuteční i na Jihu, a to v neděli 11. února od 10.00 do 16.00 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na celodenní zábavu, nebude chybět pravá moravská zabijačka s ochutnávkou výrobků, hudební zábava, povídání o zvycích a tradicích spojených s masopustem, masopustní průvod a rej masek. Na své si však nepřijdou jen dospělí, ale i děti, na které čeká pohádka, hry a řada soutěží. MASKY JSOU VÍTÁNY!

