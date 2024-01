IMAGINÁRIUM A SVĚT FANTAZIE JINDRY ČAPKA – NOVÉ VÝSTAVY V DOMĚ UMĚNÍ A KOSTELE SV. VÁCLAVA



Výstavy budou veřejnosti přístupné vždy od úterý do pátku od 13 do 18 hodin a o sobotách a nedělích od 10 do 18 hodin (poslední vstup do Domu umění je možný vždy v 17:30 hodin).

Výstava v Domě umění a kostele sv. Václava, 16. 11. – 3. 3., vernisáž 15.11. v 17 h.

Pololetní prázdniny pátek 2. února 2024: OTEVŘENO 10-18 hod.

vstupné 80 Kč / 50 Kč / 180 Kč, vernisáž bez vstupného