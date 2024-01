Shafa (Poland)

ethno, folk, root, hip hop z Polska!!!

Szafa to miejsce, w którym mieszkają ubrania – w rozmaitych kolorach, fasonach, na różne okazje. Magiczna szafa może przenieść nas do baśniowej, tajemniczej krainy, tak jak drzwi do Narni.

To nie przypadek, że odnaleźliśmy taką Shafę w Cieszynie. Kryją się w niej nie tylko ubrania, ale i instrumenty, dźwięki, opowieści i tradycje z różnych stron świata, które przynosili Wołosi - pasterze wędrujący z Bałkanów na tereny Beskidu Śląskiego. Z czasem w Shafie zaczęły się pojawiać peruwiańskie fletnie, irlandzkie skoczne rytmy grane na skrzypcach i irlandzkich gwizdkach, bluesowo zaciągający bas czy jazzującą gitarę. To tutaj Karpaty zjednoczyły się z Andami, Delta Mississipi ze szkockimi Highlands, melodie greckie z tureckimi, biały śpiew ze śpiewem gardłowym, groźni Wikingowie spotkali się z wędrującymi Romami, góralska gwara i zawołania przenikają się ze współczesnym hip hopem. Shafa gra !