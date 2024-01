Ledové sochy 2024 - Pustevny

Ledové Sochy budou opět zdobit Pustevny! Od 13. ledna do 4. února příštího roku, roku 2024, budete moci navštívit tuto krásnou ledovou výstavu, kterou pro Vás ve spolupráci se zkušenými sochaři a řezbáři opět připravujeme.

Návštěvníci ze všech koutů naší země, Slovenska i Polska se mohou těšit na křišťálově ledovou výstavu na téma NOEMOVA ARCHA. Ledové sochy na Pustevnách mají dlouholetou tradici a my se na Vás opět budeme těšit.

Otevírací doba stanů

DENNĚ 9.00–16.30 HOD.

Vstupné

Jedna vstupenka platí na vstup do obou stanů.

VSTUPNÉ: 100 KČ NEBO JÍZDENKA

DĚTI DO 10 LET: ZDARMA

S PRŮKAZEM ZTP/P: 50 KČ

VSTUP ZDARMA S JÍZDENKOU NA LANOVKU

Doprava

NEJLEPŠÍ CESTA NA SOCHY JE LANOVKOU!

Doporučujeme Vám využít jízdu lanovkou z obce Trojanovice, protože s jízdenkou z lanovky máte VSTUP na sochy ZDARMA.

PARKOVIŠTĚ ZDARMA

ZDARMA PARKOVÁNÍ na našem parkovišti u hotelu RÁZTOKA (parkoviště P1, max. kapacita 60 vozidel)