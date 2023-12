The Beatles Collection Band v Hudebním Bazaru

Vznik kapely Beatles Collection Band spadá do období konce 90. let minulého století. Formovala se z muzikantů působících na hudební scéně již bezmála 30 let.Genialita písní Beatles promlouvá i k dnešní mladé generaci a je prezentována kapelou v originálních aranžích, ve kterých neztrácejí půvab a cit. Hudební záběr kapely je velmi pestrý a pohybuje se jak na malých scénách, tak i na prestižních profesionálních pódiích u nás i v zahraničí.Kapela The Beatles Collection Band nenese nálepku „revival“, pouze si klade za cíl i dnešním posluchačům připomenout slavnou legendární čtveřici, která jednou provždy změnila hudební svět a stala se klasikou, která obohatila život miliónů lidí.

http://www.beatlescollection.cz/cz