Koncert opavské kapely OSOLTO v Hudebním Bazaru v Ostravě

„Takhle zní srážka čtyřech muzikantů, co už se znají tak dlouho, že už si nepamatují kdy se viděli a slyšeli prvně. Psát o muzice (zvláště pak když si ji můžeš poslechnout), nemá moc smysl. Tak přijď na koncert a třeba to bude to co Tě potěší, nebo třeba nepotěší ????. Ale hlavně, osol to krutopřísně!!“