Ostravská vánoční tramvaj 2023

I letos se můžete těšit na vánoční tramvaj z dílny DPO. Škodovka s evidenčním číslem 1768, zdobená vánočními motivy a osvětlená svátečními LED světly, vyjede do ulic 20. listopadu 2023 a bude k vidění až do konce ledna 2024. Ostravskou vánoční tramvaj budeme vypravovat na různé linky, aby se pravidelně objevovala v jednotlivých městských obvodech a potěšila tak co nejvíce Ostravanů.

Cestující se tak budou moct těšit na projížďku vánoční tramvají nejen v centru města, ale i v jeho dalších částech.

Jízdní řád