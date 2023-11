A máme, co jsme chtěli

_rodinné drama, které se odehrává na Silvestra roku 1992 a 1993

Slovensko / Kanada, 2023, 100‘



Na Silvestra, jen pár hodin před rozpadem Československa, se rodina Varchalových setkává v Banské Bystrici před kostelem, aby její členové společně pokřtili nejnovější přírůstek do rodiny, malou Zuzku, dceru Petra (Daniel Fischer) a Heleny (Judit Pecháček). Peter však křest zmešká, protože se mu do rukou dostal spis jeho otce Daniela (Ady Hajdy), ze kterého se dozvídá, že otec byl veden jako agent StB. Když Peter konečně dorazí domů, okamžitě konfrontuje otce Daniela se svým objevem. Danielovo srdce to nezvládne a dostane infarkt. Život mu zachrání rychlý zásah rodinného přítele (Bolek Polívka) a zbytku rodiny (Eva Holubová, Anna Šišková, Jana Kovalčiková, Jan Budař). Daniela odvážejí do nemocnice. Poté, co Peter prozradí důvod otcova kolapsu, začnou se vyplavovat další a další varchalovská tajemství a hádka o otci a jeho motivech nabírá na obrátkách. Když společně listují spisem, rodina se s každou další stránkou otřásá v základech. (Bontonfilm SK)

Režie: Michal Kunes Kováč

Scénář: Maroš Hečko, Tomáš Dušička, David Cormican

Kamera: David Hofmann

Hudba: Stephanie Copeland

Hrají: Eva Holubová, Bolek Polívka, Anna Šišková, Vladimír Hajdu, Jana Kovalčíková, Jan Budař, Judit Pecháček, Daniel Fischer, Dávid Hartl, Juraj Loj, Éva Bandor