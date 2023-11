Lítá v tom

_romantická komedie o jedné nevinné lži

Česko / Slovensko, 2023, 90‘



Romantická komedie o tom, co všechno se může stát, když se zapletete do jedné nevinné lži. Hlavní hrdina chce naposledy potěšit svou nemocnou maminku, která touží po vnucích. Přesvědčí proto těhotnou sousedku a bývalou striptérku, aby sehrála jeho dívku a nastávající ženu. Maminka se ale zázračně uzdraví a strhne se lavina nedorozumění a karambolů a několik životů se převrátí vzhůru nohama. Do udržení lži jsou totiž postupně zataženi další členové rodiny, přátelé, kolegové z práce a vůbec každý. (Bontonfilm)

Režie: Tomáš Dianiška

Scénář: Dénes Orosz, Tomáš Dianiška

Kamera: Tomáš Juríček

Hudba: Michal Šupák

Hrají: Kristína Svarinská, Kryštof Hádek, Taťjana Medvecká, Anna Polívková, Filip Rajmont, Sandra Nováková, Jakub Albrecht, Miroslav Noga, Marek Geišberg