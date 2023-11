_ženské vokální hudební uskupení



ŽIVA

Jsme ženské vokální hudební uskupení. Zpíváme rády a často. Naše cesta začala čistou hlasovou improvizací, společným sdílením přítomnosti ve zpěvu. A jak jsme zpívaly, najednou se z hlubin začaly rodit písně, kterým jsme začaly dávat ucelený tvar. Jsou to písně naše, ale přesto nejsou naše. Jsou to písně lidové a tak bychom je chtěly sdílet s vámi- s lidmi. Vypustit je k vašim srdcím, aby si hledaly svoji vlastní cestu světem. Zpíváme rády a často, protože zpěv promlouvá od srdce k srdci, přímo a upřímně. Rády také oživujeme lidové písně našich předků z různých koutů světa, protože je v nich skrytá moudrost, která nás posiluje. Zpíváme rády, protože je to pro nás smysluplné. Jsme dvě a někdy je nás víc.