Fotografové a fotografky se představují

_komentované projekce / Vlasta Bedrichová / Alena Turková / Igor Večeřa



Vlasta Bedrichová

Narodila jsem ve Frýdku-Místku, ale od roku 1986 bydlím v Opavě. Jsem vyučená prodavačka. Focení je můj velký koníček, fotografické vzdělání, ani kurzy nemám. Nezaměřuji se na určitý žánr fotografie, fotím vše jen tak, jak co vidím a cítím.



Alena Turková

Fotografuji většinu svého života, ale skutečný začátek nastal v září 2016, kdy jsem začala studovat U3V v Opavě, čtyřletý obor Tvůrčí fotografie (krajina, zátiší, portrét, autoportrét, dokument, reportáž, medailon, street fotografie ...). Od září 2020 jsem studovala další dva roky na LK v Ostravě. V posledních letech se zaměřuji na fotografování přírody. Baví mě toulky v přírodě s foťákem, je to forma relaxace s bonusem – fotkami.



Igor Večeřa

Začínal jsem jako malíř/kreslíř/grafik, ale jednoho dne jsem ochutnal práci s fotoaparátem a úplně mě to pohltilo. Ke klasické výtvarné tvorbě jsem se už nevrátil, o to více jsem propadl focení. Během let jsem vyzkoušel většinu metod focení, vždy však orientované k přírodě a architektuře. Mozek malíře ve mně přesto zůstává. Klasické jednoduché kompozice, softwarové úpravy, snaha o estetickou hodnotu, to vše ať už někde v krajině či v ulicích mi dává radost, která mě žene kupředu.