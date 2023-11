Umíme (si) hrát? …aneb divadelní a taneční dílna

Třetí večer věnovaný filozofii v akci nám připomene, že můžeme zkrášlit svět díky svému projevu, že lze přenést krásu, která nás zasáhla, ostatním. Uvidíme, že dokážeme použít své tělo jako nástroj k vyjádření toho, co si neseme v sobě. A možností není málo. Skrze mluvené slovo, tanec, poezii i divadlo můžeme přenést ideje, emoce i energii a ladnost.

Seznámíme se s tím, jak používat hlas podle učení klasických řečníků, jaký vliv na nás má rytmus a hudba a jak dokážou sjednotit skupinu lidí díky kolovému tanci.

Malá divadelní dílna nás zavede do příběhu Thesea, řeckého hrdiny, který byl skutečným filozofem v akci a může pro nás být inspirací, jak vstoupit do labyrintu života a vítězně z něho vyjít se zkušeností člověka, který překoná všechny překážky.