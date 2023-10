Wohnout unplugged

A je to zase tady! Odkládáme elektrické kytary a vyrážíme na naše třetí akustické turné. Bude to dlouhé, bude to vyčerpávající, ale bude to stát za to. Jako pátého člena s sebou opět vezeme fenomenálního houslistu Vojtu Lavičku!

Vstupenky v prodeji -> online.kulturafm.cz/ticket/detail/2059

Místo konání: Kino Petra Bezruče