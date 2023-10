Meat Design Ostrava je festival plný inspirace, nápadů, užitého umění, architektury a zejména autorské tvorby produktového a interiérového designu. Připravujeme pro vás 8. ročník v plném rozsahu, jak jste na něj byli zvyklí před rokem 2020. Zapište si do kalendáře datum 24. a 25. listopadu 2023. Co je Meat Design? Je to event našlapaný příležitostmi! * Propojujeme mladé autory a designéry s výrobci a značkami. * Děláme prodejní přehlídku originální autorské tvorby umělců a designérů z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska. * Pořádáme projekce filmových dokumentů o designu a architektuře.

* Jsme místem, kde se konají přednášky, praktické semináře a společenské eventy. Jaký bude Meat Design 2023? Letošním tématem je UMÍRNĚNOST Po posledních třech letech výjimečných a obtížných situací chceme klást důraz na to, co je opravdu důležité. Umírněnost znamená návrat k podstatě věcí, k nalezení rovnováhy a vyváženosti ve světě kolem nás. Na letošním ročníku Meat design Ostrava se chceme zaměřit na design jako prostředek, který nám pomáhá objevovat hloubku a přináší nám nový pohled na život.

Toto téma se bude prolínat doprovodným programem a je i inspirací pro vás napříč expozicemi a celým programem.