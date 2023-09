Bílé Vánoce Lucie Bílé II. S kapelou Petra Maláska Filharmonie Bohuslava Martinů

Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska za doprovodu Bílého pěveckého sboru s hostem Janem Toužimským a s filharmonií Bohuslava Martinů. Po loňském úspěšném koncertu, který během pár dnů vyprodal Gong, slavice Lucie Bílá opět představí svůj Vánoční koncert pod názvem Bílé Vánoce Lucie Bílé II. a to v v multifunkční aule Gong v Ostravě v úterý 19. prosince v sedm hodin večer.



Tento Vánoční koncert bude obohaceN orchestrem ze Zlína a to za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů. Koncert diriguje Miriam Němcová. Můžeme se těšit na zhruba padesát účínkujících na pódium. Všichni účínkující, ať už je to Lucie Bílá, kapela Petra Maláska s Petrem Maláskem v čele nebo filharmonie, nám pár dní před Štědrým dnem v Ostravě zpříjemní krásný sváteční večer a to tímto mimořádným koncertem, ze kterého dýchá láska, klid a kouzelná atmosféra blížícího se Štědrého dne.