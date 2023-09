Anticipation

Jednotlivá umělecká díla nemohou být pochopena bez souvislosti s celkem. Umělec si uvědomuje, že překračuje hranice vizuální komunikace, a zároveň je mu jasné, že žádné takové hranice neexistují.



Médium tvůrce je transparencí svého příjemce a tato relace je nepochybně referenčně i expresivně apelativní. Relevantní téma je otevřenost díla, otevřenost kontextu, rekognoskace inter-kontextuálních vazeb, potencialit a možností jeho působení.



Sémantické gesto je vibrací harmonizující významové intence, je apelem k zaujetí určitého postoje, „k přijetí, resp. adaptaci navrhované estetické perspektivy“. (J. Hoffmannová, 1991)



Některé skutečnosti se jevily, jeví a budou vyjevovat jako nezřetelné a těžko srozumitelné vztahové konsekvence.



Jsoucnost je nečitelná, nesrozumitelná, nejasná, ale mezi námi jsou tací, kteří mají mimořádnou schopnost tušit a předjímat významové konsekvence ještě v okamžicích před tím, než o nich můžeme jako o takových vůbec uvažovat. Často jsou takovými proroky právě umělci, zmocňující se takových jevů, jež jejich současníkům přišly na mysl až daleko později, nebo až jejich generační následovníci, kteří se dostali ke kořenům problému, jenž byl jejich předchůdcům nezřejmý.



Umělecká díla jsou nejen reflexí své doby, ale také předzvěstí budoucích změn. Umělci jako senzitivní média společnosti umějí prostřednictvím své tvorby předjímat a odrážet měnící se trendy, myšlenky a paradigmata. Tvoří tak jakýsi most mezi minulostí, současností a budoucností, a pomáhají nám lépe chápat nejen svět kolem nás, ale i nás samotné. Jejich díla jsou tedy zrcadlem naší společnosti, odhalujícím nejen to, co vidíme na povrchu, ale také to, co se skrývá hluboko dole. A právě proto je umění tak nezbytné pro naše pochopení a interpretaci světa.

