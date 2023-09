Psychologie návyků

Každý si někdy říkáme, co vše bychom chtěli změnit, ale nemáme dost trpělivosti a vůle. Na vině může být návyk, který není lehké odstranit. Úspěch v tomto snažení však může významně ovlivnit kvalitu našeho života. Někdy může být užitečné starý nevyhovující návyk nahradit návykem novým, lepším a užitečnějším. I to může být cesta ke zlepšení, a někdy i jednodušší.

V psychologii se obvykle návyk definuje jako způsob jednání získaný opakováním. Každý návyk zahrnuje fázi, kdy se učíme a změny jsou rychlejší, a fázi stabilizace, kdy se návyk stává naší součástí. A jistě existují dva druhy návyků. Ty dobré, které pomáhají, a ty, které nás v životě spíše brzdí, protože jednáme nevědomě jako stroj, jako automat. Návyky mohou být fyzické (např. dávat věci na místo, kam patří) ale i psychické (např. opakovat stále stejné chyby v komunikaci s druhými). Pojďme se společně podívat především na to, jak s návyky pracovat pro zlepšení kvality našeho života.