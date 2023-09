Kvarteto kvartet (2. den)

_Minifestival Kvarteto Kvartet (QxQ) v Opavě už dvakrát po sobě sklidil úspěch u laické i odborné veřejnosti, proto jsme se rozhodli připravit třetí ročník. V rámci třetího ročníku festivalu proběhnou ve dvou říjnových termínech čtyři koncerty.

Ve Slezském divadle se v rámci oslav 105. výročí vzniku Československa uskuteční v sobotu 28. 10. koncert těles Kapralova Quartet a Mucha Quartet.



Druhý den festivalu ve Slezském divadle Opava

Od 18:00 – Slezské divadlo Opava

Kapralova Quarte

Veronika Panochová (vl), Daniela Oerterová (vl), Eva Krestová (vla), Simona Hečová (vlc)

Kapralova Quartet vzniklo v roce 1995 s původním názvem Venus Quartet Prague jako soubor netradiční svým čistě ženským obsazením. Kvarteto nese jméno významné české skladatelky Vítězslavy Kaprálové. Kvarteto má v repertoáru díla klasická i romantická, ale díky své snaze objevovat nové a zajímavé skladby 20. století je velmi často oslovováno i soudobými českými i světovými autory. Jako jedno z mála má v repertoáru kompletní dílo Alfreda Schnittkeho, jehož provedení na dvou koncertech festivalu Pražské jaro 2002 získalo vysoké uznání odborné kritiky. Nahrávka z těchto koncertů vynesla kvartetu nominaci na soubor roku. Kapralova Quartet pravidelně koncertuje na předních evropských i světových podiích.

Program:

I. Zeljenka – Musica Slovaca

A. Dvořák – Sm. kvartet F dur “Americký”

1. Allegro ma non troppo

2. Lento

3. Molto vivace

4. Finale. Vivace ma non troppo

B. Martinů – Sm. kvartet č.5

1. Allegro ma non troppo

2. Adagio

3. Allegro vivo

4. Lento - Allegro – Moderato

Od 19:30 – Slezské divadlo Opava



Mucha Quartet

Juraj Tomka (vl), Josef Ostrolucký (vl), Veronika Kubešová (vla), Pavol Mucha (vlc)

Mucha Quartet vzniklo v roce 2003 na půdě Konzervatoře v Bratislavě. Členové studovali Komorní hudbu u Jána Slávika na VŠMU v Bratislavě, na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni u Johannesa Meissla, a taktéž na Escuela Superior de Música Reina Sofía v Madridě pod vedením Güntera Pichlera. Pravidelně koncertují na hudebních festivalech a kulturních akcích doma i v zahraničí. Mucha Quartet získalo za dobu svého působení řadu ocenění. Například v roce 2013 obdrželi cenu primátora města Piešťany za propagaci slovenské hudby a v rámci Ceny Nadace Tatrabanky v roce 2016 titul Mladý tvůrce. Repertoár kvarteta zahrnuje množství skladeb od světových i domácích skladatelů. Mezi jejich periodické projekty patří musica_litera (spojení vážné hudby a uměleckého slova).

Program:

Mikuláš Moyzes (1872-1944): Sláčikové kvarteto č. 4 G dur

1. Allegro giusto

2. Larghetto, molto tranquillo

3. Menuetto

4. Rondo. Allegro con anima

Leoš Janáček (1854-1928): Sláčikové kvarteto č. 1 „Kreutzerova sonáta“

1. Adagio – Con moto

2. Con moto

3. Con moto – Vivace – Andante

4. Con moto – Adagio – Più mosso

Johannes Brahms (1833-1897): Sláčikové kvarteto č. 2 a mol, op. 51/2

1. Allegretto non troppo

2. Andante moderato

3. Quasi Minuetto, moderato

4. Finale. Vivace non assai