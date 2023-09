_Myrith je žena, která své největší dary našla v hudebním sebevyjádření. Zpívá, hraje na kytaru a perkuse. Uslyšíte písně z hloubky srdce.

Myrith je součástí hudebního uskupení Živa a dua Vojta Violinist. Její vlastní písně, které vám představí v doprovodu jejího muže, multiinstrumentalisty Vojty Violinist, jsou inspirovány zkušenostmi její životní cesty. Ta v mnoha ohledech vedla přes různá úskalí, aby bylo ledacos do hloubky pochopeno a vepsáno do slov a melodií. Snad právě i díky tomu se tyto písně umí dotknout hlubokých míst v nás a zároveň pohladit na duši, či pokoušet k tanci.

Jsou to písně z hloubky srdce, z míst, kde se ukazuje pravá podstata a pravdivost.