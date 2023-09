Moje tlustá řecká svatba 3

_hrdinové legendární komedie se vracejí

USA 2023, 93‘



Snaha splnit poslední přání zemřelého otce je chvályhodná a může se proměnit v naprosto nečekanou dobrodružnou výpravu. Toulin (Nia Vardalos) tatínek byl Řek jako poleno, americkému občanství navzdory (ostatně jeho až nezdravý vztah k zemi předků byl hlavním zdrojem fórů v Mojí tlusté řecké svatbě). Jeho snem bylo vrátit se do rodné vesnice a sejít se se starými kamarády. Toula se rozhodne spojit příjemné s užitečným, a tak naplánuje rodinný výlet do kolébky civilizace, v níž se kdysi „kolébali“ i její předkové. Rodinný výlet v podání klanu Portokalů ovšem znamená, že půlka letadla do Řecka patří jen jim. A protože platí, že čím větší je rodina, tím větší jsou problémy, má se země pod Akropolí na co těšit. Zvlášť když nic nejde podle plánu a Portokalovi jsou chodící přírodní katastrofa. Jenže kam se v tomhle směru hrabou na své řecké příbuzné, kteří pro ně mají připravené celou řadu překvapení. A všechna zdaleka nejsou pěkná. Jenže Řecko je kouzelná země, kde stačí sníst souvlaki, napít se ouza, podívat se do blankytně modrých vln Egejského dobře a víte, že všechno dobře dopadne. (CinemArt)

Režie: Nia Vardalos

Scénář: Nia Vardalos

Kamera: Barry Peterson

Hudba: Stephanie Economou

Hrají: Nia Vardalos, John Corbett, Elena Kampouris, Louis Mandylor, Lainie Kazan, Andrea Martin, Gia Carides, Joey Fatone, Stephanie Nur, Elias Kacavas