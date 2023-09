Umění v kině: Příběhy umění z Tokia

_příběhy mapují skrze výstavu v oxfordském Ashmoleově muzeu 400 let neuvěřitelně dynamického a pestrého umění japonské metropole

Velká Británie, 2023, 90‘, 12+



Dokument z cyklu Exhibition on Screen (Výstavy na plátně).

Příběhy z Tokia mapují skrze výstavu v oxfordském Ashmoleově muzeu 400 let neuvěřitelně dynamického a pestrého umění japonské metropole – od jemných dřevotisků Hokusaie a Hirošiga, až po pop artové plakáty, současnou fotografii, mangu, film a nová pouliční díla.

Režisér David Bickerstaff využívá tuto úspěšnou výstavu jako odrazový můstek k následné cestě přímo do Tokia a hlubšímu prozkoumání tamního umění. Film tak detailně zachycuje město, které se za posledních 400 let své nesmírně bohaté, ale často i bolestivé historie stalo jedním z nejživějších a nejzajímavějších měst na této planetě.

Exhibition on Screen je průkopníkem a největším producentem v oblasti filmů o výtvarném umění. Již 10 sezón přináší do kin prohlídky světových výstav i biografie velikánů umění.