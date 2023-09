Kvarteto kvartet (1. den)

_Minifestival Kvarteto Kvartet (QxQ) v Opavě už dvakrát po sobě sklidil úspěch u laické i odborné veřejnosti, proto jsme se rozhodli připravit třetí ročník. V rámci třetího ročníku festivalu proběhnou ve dvou říjnových termínech čtyři koncerty.

V sobotu 7. října v prostorách kaple Božského srdce Páně a v KUPE vystoupí České filharmonické kvarteto společně s Eve Quartet.



První den festivalu v kapli Božského srdce Páně a v KUPE

Od 16:00 – kaple Božského srdce Páně (Marianum)

České filharmonické kvarteto

Leoš Čepický (vl), Viktor Mazáček (vl), Jiří Poslední (vla), Jakub Dvořák (vlc)

České filharmonické kvarteto vzniklo v roce 2000 z iniciativy členů České filharmonie.

Zvuk kvarteta, typický pro českou kvartetní školu, je vysoce ceněn odbornou kritikou. Účinkují pravidelně v komorních cyklech České filharmonie, na festivalech a v koncertních řadách Kruhů přátel hudby po celé České republice i v zahraničí. Podílelo se na japonském projektu Terapie Mozartem, v rámci kterého nahrálo řadu Mozartových komorních skladeb. Pro významný japonský label Octavia Records soubor také natočil Mozartovy „Haydnovské“ a „Pruské“ kvartety. Do jejich repertoáru spadají i skladby Leoše Janáčka. V aktuální sezóně kvarteto dokončilo natáčení třetího alba kvartetů pana Jaroslava Krčka (č.9 - 13). Koncert v Opavě navazuje na vystoupení ve slovenském Humenné a v září těleso navštíví také Polsko (Bielsko-Biala).

Program

Ludwig van Beethoven:

Kvartet c-moll, op.18, No.4

1. Allegro ma non tanto

2. Andante scherzoso quasi allegretto

3. Menuetto: Allegretto, IV. Allegro: Prestissimo

Jaroslav Krček:

Kvartet č.8. "Lidový"

(Z Čech - Z Moravy - Z Čech - Romské melodie)

Antonín Dvořák:

Kvartet Es-dur, op.51

1. Allegro ma non troppo

2. Dumka

3. Romance. Andante con moto

4. Finale. Allegro assai

Od 17:30 – KUPE – Eve Quartet

Eve Quartet

Marie Jírová (vl), Vladislava Hořovská (vl), Zuzana Peřinová (vla), Petra Malíšková (vlc)

Kvarteto složené ze členek Symfonického orchestru Hlavního města Prahy FOK bylo založeno v roce 2002. Repertoár souboru zahrnuje jak vrcholná díla světové kvartetní literatury, tak i swing, chanson, jazz i rock. Už od svého založení soubor spolupracoval s řadou osobností české i světové kulturní scény, jako jsou např. Marie Rottrová, Dagmar Pecková, Dan Bárta, Tommy Emmanuel, Petr Malásek, Lenka Nová, Michal Horáček, Emil Viklický, Epoque Quartet, Iva Pazderková, Igor Orozovič a další. Kvarteto účinkovalo dlouhodobě také na divadelních prknech scény Národního divadla ve hře o Leoši Janáčkovi. Nedílnou a radostnou součástí kreativní činnosti dámského kvarteta jsou vystoupení pro děti. Letos v červnu na pražském Výstavišti na festivalu Metronom měl Eve Quartet možnost vystoupit na Fontána stage a podpořit svým koncertem projekt výstavby Vltavské filharmonie.

Program:

Antonín Dvořák – Smyčcový kvartet č. 13 G dur, op. 106, B192:

1. Allegro moderato

2. Adagio ma non troppo

3. Molto vivace

4. Andante sostenuto. Allegro con fuoco

Václav Pokorný/A. Dvořák Humoreska 2003

Václav Pokorný/A. Rubinstein Melodie

Astor Piazzolla Tango Ballet

Libertango

Glenn Miller Moonlight Serenade

Jerry Gray String of Pearls

Glenn Miler Song of the Volga Boatmen

Tomáš Krejbich Rondo Funk