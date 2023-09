Objev konstrukce! (v rámci Dnů architektury)

_co se skrývá za stavbou přístřešku, katedrály či malého mostu? Nahlédneme do role architekta a stavitele. Řekneme si, jak konstrukce vytváří prostor kolem nás. Vhodné pro děti od 7 do 12 let.



Nutná rezervace: Lenka Bergerová (produkce@kupecko.cz, tel.: +420 605 931 025)





Chceš nahlédnout, co se skrývá za stavbou přístřešku, katedrály či malého mostu a stát se na chvíli stavitelem či stavitelkou? Pojďme se společně podívat a otestovat historické i současné konstrukce. Zkusíme si sestavit dané objekty, nahlédneme do role architekta a řekneme si, jak konstrukce vytváří prostor kolem nás uvnitř i venku. Program pro děti nabízí vzhled do architektury, posílení vnímání prostředí a interaktivní zážitek. Zatímco si vaše dítě bude hrát, dáte si kávu v pohodlném křesle. Program proběhne ve dvou cyklech, od 14:00 a od 15:30. Akce je vhodná pro děti od 7 do 12 let a vedou ji Lenka Bergerová a Petra Peterková.