Dny evropského dědictví - Moravskoslezský kraj

V roce 2023 budou Dny evropské dědictví probíhat od soboty 9. do následující neděle 17. září. Národní zahájení proběhne v Poděbradech (8.-10.9.2023), Téma: Život v památkách.

Moravskoslezský kraj Bašta městského opevnění - Nový Jičín 9.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Bazilika Minor Navštívení Panny Marie - Frýdek-Místek 10.9. od 13:30 do 17:00

Moravskoslezský kraj Evangelický kostel - Frýdek-Místek 10.9. od 13:30 do 17:00

Moravskoslezský kraj Farní kostel Narození Panny Marie - Příbor 16.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Farní kostel sv. Jana Nepomuckého - Štramberk 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Hrad Štramberk s věží Trúba 9.9. až 10.9. od 9:00 do 18:00

Moravskoslezský kraj Jeskyně Šipka - Štramberk 9.9. až 10.9. do 23:55

Moravskoslezský kraj Kaple Bolestné Panny Marie - Nový Jičín 9.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Nový Jičín 9.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Kostel Povýšení sv. Kříže - Karviná 9.9. od 10:30 do 17:30

Moravskoslezský kraj Kostel sv. Františka Serafínského - Příbor 16.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Kostel sv. Jakuba - Frýdek-Místek 10.9. od 13:30 do 17:00

Moravskoslezský kraj Kostel sv. Jana Křtitele - Frýdek-Místek 10.9. od 13:30 do 17:00

Moravskoslezský kraj Kostel sv. Kateřiny - Štramberk 9.9. až 10.9. od 10:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Kostel sv. Kříže - Příbor 16.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Kostel sv. Marka - Karviná 9.9. od 10:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Kostel sv. Petra z Alkantary - Karviná 9.9. od 10:00 do 18:00; 10.9. od 11:30 do 18:00

Moravskoslezský kraj Kostel sv. Valentina - Příbor 16.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Měšťanský dům č.p. 32, zv. Stará pošta - Nový Jičín 9.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Měšťanský dům č.p. 45, zv. Laudonův - Nový Jičín 9.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Muzeum Šipka - Masné krámy - Štramberk 9.9. až 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Muzeum Zdeňka Buriana - Štramberk 9.9. až 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Piaristický klášter - Centrum tradičních technologií - Příbor 16.9. od 8:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Pivovárenská studna - Štramberk 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Radnice - Karviná 9.9. od 10:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Radnice - Nový Jičín 9.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Radnice - Příbor 16.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Rodný dům Sigmunda Freuda - Příbor 16.9. od 9:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Zámek Fryštát s vedlejší budovou Lottyhaus - Karviná 9.9. až 10.9. od 10:00 do 17:00

Moravskoslezský kraj Žerotínský zámek - Nový Jičín 9.9. od 9:00 do 17:00

