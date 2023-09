Světový turnaj parahokeje - IPH CUP 2023 Český bronzový tým z mistrovství světa vyzve na domácí půdě světovou elitu! Paralympijští vítězové a mistři světa z USA, tým Kanady a světový výběr těch nejlepších parahokejistů ve složeném IPH týmu. Elitní světový parahokej se sjíždí do Ostravy! Nejprestižnější parahokejový turnaj světa IPH CUP 2023 bude hostit 2. - 8. října OSTRAVAR ARÉNA. Turnaj, který hned na startu nové sezóny 2023/2024 prověří aktuální formu světové parahokejové špičky. Pět hracích dnů plných bojovnosti, napětí, tvrdých střetů a hlavně toho nejlepšího parahokeje. PŘIJĎTE FANDIT! Základní vstupné 90kč/den – tedy na dva zápasy Děti do 15 let ZDARMA ZTP, ZTP/P + doprovod 50kč/den – tedy na dva zápasy Platí možnost opakovaného vstupu do arény v daný den Dobrovolné vstupné Dobrovolně můžete zvolit výši jednodenního vstupného 190Kč/290Kč/490Kč/990Kč a podpořit tak rozvoj Českého para hokeje. Podpoříte: Hledání nových parahokejových talentů prostřednictvím osvěty v rehabilitačních centrech, médiích a na sociálních sítích.

Rozvojové kempy pro začínající parahokejisty, kterým nabízíme vybavení, kvalitní trénink a vedení reprezentačních trenérů. Para tour - zábavně vzdělávací program pro studenty základních a středních škol, který propojuje svět zdravých a handicapovaných a prostřednictvím her a besedy s nejlepšími českými parasportovci přiblížuje studentům svět handicapovaných lidí a sportovců. MOC DĚKUJEME! Program turnaje 1. DEN - 2. 10. 2023 15:00 USA x IPH 18:00 CZE x CAN 2. DEN - 3. 10. 2023 15:00 USA x CAN 18:00 IPH x CZE VOLNO - 4. 10. 2023 3. DEN - 5. 10. 2023 15:00 CAN x IPH 18:00 USA x CZE VOLNO - 6. 10. 2023 4. DEN - 7. 10. 2022 15:00 Semifinále #1 18:00 Semifinále #2 5. DEN - 8. 10. 2022 15:00 O 3. místo 18:00 Finále Více na parahockey.cz