DOGA unplugged Route 66 Pub Tour 2023

Česká hard rocková ikona Doga vyráží na jedinečné turné s autentickou americkou atmosférou Route 66 Pub Tour 2023. Šestnáct českých unplugged koncertů naváže na sérii amerických vystoupení, které kapela odehraje v říjnu na ikonických místech legendární Route 66 ve státech Arizona, Texas, Oklahoma či Missouri. Doga tak svým fanouškům přiveze kus Ameriky do Čech. Domácí koncerty budou pojaty naprosto stejně jako ty ve Státech. Bude to energií nabušená unplugged jízda made in Doga. Na turné zazní jak největší hity kapely, tak i novější pecky z platinového alba „Respekt“ a to v originálním „akustickém“ pojetí. Celé turné zamíří do míst a ikonických podniků, které dokonale navodí prostředí amerických pubů.



Doga patří mezi stálice české rockové scény, na které se pohybuje už 35 let. Za tu dobu si vydobyla status kultovní kapely, která vedle vlastních koncertů hraje pravidelně na největších českých festivalech. Doga stačila za svou kariéru nahrát celkem 11 desek a na kontě má nespočet velkých hitů. Poslední dvě alba – Hard Werk (2017) a Respekt (2021) byla oceněna zlatou deskou a druhé zmíněné se stalo také platinovým. Kapela v roce 2022 podnikla cestu do USA na legendární matku všech silnic Route 66, aby zde natočila klip ke stejnojmenné skladbě. Video se v Česku stalo velkým hitem a kapela tak na loňskou americkou misi naváže letos v podobě Route 66 Pub Tour 2023.