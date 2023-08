Petřkovická venuše opět v Ostravě

Petřkovická venuše patří k nejvýznamnějším kulturním památkám České republiky. Od jejího nálezu na ostravském vrchu Landek letos uplynulo 70 let. V Hornickém muzeu v Ostravě-Petřkovicích bude vzácná soška k vidění pouze tři dny a to od 8. do 10. září 2023 v době od 9:00 do 18:00. Vstup na výstavu sošky je zdarma. Petřkovická venuše je z krevele a nalezena byla 14. července 1953 při archeologickém výzkumu. Stáří sošky je více než 23 000 let a patří tak do období paleolitu, tedy starší doby kamenné. Je unikátní především tím, že je jedinou štíhlou venuší nalezenou v Evropě.

Venuše bude za přísných bezpečnostních podmínek umístěna v pietní místnosti Hlavní báňské záchranné stanice Hornického muzea Landek Park. Vystavení vzácného nálezu provází 27. Setkání hornických měst a obcí ČR, které letos hostí právě Ostrava, a je realizováno v rámci projektu FAJRONT!!! díky finanční podpoře statutárního města Ostravy.