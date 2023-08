Komiksové zpracování Kafkova Zámku (Bezručova Opava)

_výstava série tisků kreslíře a hudebníka Jaromíra 99 / kurátor výstavy Lukáš Horký

Vernisáž výstavy 14. 9. v 17.00 hodin



Expresívní černobílé tisky se poprvé představily v roce 2020 v rámci festivalu Frýdlantsko Franze Kafky. Tehdejší výstava umístěná do zámeckého pivovaru přeneseně ilustrovala marnou pouť zeměměřiče K. do zámku, který stojí na vršku na dohled z místa instalace.

Vystavený soubor není chronologické vyprávění Kafkova nedokončeného románu, nýbrž série vizuálně silných obrazů, kterými Jaromír ilustroval Kafkův text. Velkoformátové tisky plánuje kurátor zavěsit na zdi i do patra objektu. Vše jen v náznacích, otevřené pro fantazii návštěvníků. Bezprostředně po vernisáži bude navazovat beseda s autorem.

Jaromír 99 (1963) Vlastním jménem Jaromír Švejdík. Pohybuje se mezi světem komiksu a hudby. Proslul jako člen skupin Priessnitz , Umakart, aktuálně Kafka band a Letní kapela i jako kreslíř trilogieAlois Nebel (2003). Podílel se rovněž jako spoluscenárista a výtvarník na její úspěšné filmové adaptaci (2011), která získala cenu Evropské filmové akademie v kategorii Nejlepší animovaný film. Za autorský komiks Bomber (2007) získal cenu Muriel. Pro britské nakladatelství SelfMadeHero převedl do komiksové podoby kafkův Zámek (2013, nominace na Eisnerovu cenu). Se spisovatelem Janem Novákem spolupracoval na komiksech Zátopek (Paseka–Argo 2016), Zatím dobrý (Paseka–Argo 2018) a Čáslavská (Argo 2020).

Lukáš Horký (1979) Je v prvé řadě fotograf, který pracuje na celé řadě dlouhodobých dokumentárních cyklů, zabývá se vizuálním uměním a grafikou. Svým fotoaparátem zachytil mnoho divadelních inscenací a v poslední době při svých toulkách krajinou Jeseníků a Beskyd píše obrazové lyrické deníkové záznamy, které nazývá Příběh krajiny. Je také hudebník ve formaci Downbelow.