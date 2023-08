Heart of a coward, Ghost Iris, Thecityisours, Stellvris - Rokac - Jablunkov

6.října 2023 se v Jablunkovském Rokáči sejdou čtyři velmi žhavé metalcore kapely: britští Heart of a Coward, dánští Ghost Iris, londýnští Thecityisours a pražská kapela Stellvris Heart of a Coward je známý svým agresivním a těžkým zvukem, který kombinuje prvky metalcoru, deathcoru a djentu. Mezi jejich nejznámější alba patří „Hope and Hindrance“ (2012), „Severance“ (2013) a „Deliverance“ (2015). Jejich hudba se vyznačuje kombinací razantních kytarových riffů, silného zpěvu a energického bicího doprovodu. V Rokáči zazní také skladby s chystaného nového alba “THE PLACE ONLY BRINGS DEATH“ která vychází 22.září. Jejich hudba je nejen ohromující a výbušná, ale také nosí poselství hluboké emotivnosti a silného výrazu. Jsou to praví mágové, kteří dokážou přenést posluchače na emocionální hudební cestu. Heart of a Coward Jsou tvůrci, kteří oživují žánr metalu a vtahují posluchače do světa, kde se setkává dravost s jemností, syrovost s melodií a progresivní experiment s klasickými kořeny. Z Dánska pocházející GHOST IRIS, kapela, která se řadí mezi výrazné kapely na metalcorové scéně. Jejich hudba je plná emocí a rozmanitých nálad, aniž by přitom ztrácela na síle a chytlavosti.

S energickými a intenzivními koncertními vystoupeními si GHOST IRIS získali obrovskou fanouškovskou základnu po celém světě. Jejich tvorba je dokonalou směsicí strhujících melodií a nekompromisního metalcoru! Kapela THECITYISOURS, Jejich vystoupení jsou divoká a nabitá emocemi, přičemž si udržují vyváženou kombinaci zvučnosti a energie. Tato londýnská kapela získala výraznou podporu od dalších kapel působících ve stejném žánru, což potvrzuje jejich silné postavení v hudební komunitě. Smlouva s renomovanou hudební agenturou Arising Empire, která se specializuje na podporu talentovaných skupin, jasně svědčí o potenciálu a nadějné budoucnosti THECITYISOURS. STELLVRIS: Moderní metalová kapela, založená v roce 2019 v Praze, zřetelně ovlivněná metalcorem přijíždí poprvé do jablunkovského ROKÁČE. V roce 2020 kapela vydala své první hudební video „Find your Course“, které okamžitě získalo pozornost jak v České republice, tak i v zahraničí. V roce 2022 kapela vydala debutové EP s názvem Upside Down a v současné době se STELLVRIS zaměřuje na přípravu a vydání svého prvního plnohodnotného alba, které plánují vydat v roce 2023.

Vstupenky jsou k dispozici online www.smsticket.cz Těšíme se na Vás!