Malevolent Creation (usa), witchmaster (pl) - Rokac - Jablunkov

Významná americká death metalová kapela MALEVOLENT CREATION, která vznikla na Floridě příjíždí do jablunkovského ROKÁČE ! Přestože původně pocházeli z Buffala ve státě New York, kde splodili své první demo přesunuli se na floridskou hudební scénu, kde natočili své druhé demo s počtem 1000 kopií. O rok později nahráli třetí demo ve studiu Scotta Burnse v Morris Sound, což jim zajistilo smlouvu s vydavatelstvím Roadrunner Records (KORN, SLIPKNOT, SEPULTURA, MACHINE HEAD, SOULFLY, TRIVIUM, OBITUARY apod.) Při tehle příležitosti vzniklo vydání prvního plnohodnotného alba nazvaného "The Ten Commandments". Mnozí ho považují za jedno z nejsilnějších debutových alb v žánru death metalu. V procesu nahrávání následujících alb, jako je "Retribution" a "Stillborn", na kterém se podílel i Rob Barrett z Cannibal Corpse, se setkávali s častými změnami sestavy, což se stalo charakteristickým rysem MALEVOLENT CREATION. Naopak, tato střídání přidávala záhadnost a fanoušci se těšili na další kroky v kariéře kapely. I přez nelehkou cestu maji na svém kontě významná alba, mezi které se řadí "Eternal" (1995), "Warkult" (2004), "Invidious Dominion" (2010) a posledním "The 13th Beast" (2019). Tímto si na scéne vydobili respekt, a začli být označovaní jako "Mike Tyson death metalu", nikdy totiž nesklamali s novými členy či náhradami.

I přes časté změny sestavy si kapela udržovala kvalitu své hudby. Různí bubeníci jako Tony Laureano, Dave Culross, Derek Roddy a Alex Marquez, kteří vnesli zásadní energii, pro následující cestu kapely. Experimentování se styly bylo běžnou součástí kapely, ale stále si zachovali charakteristický zvuk. Polská Black/thrash metalová kapela Witchmaster bude propagovat své šesté studiové album s názvem "Kaźń". Jeho premiéra se konala 25. listopadu 2022 pod záštitou vydavatelství Agonia Records. Na albu je čtrnáct skladeb, které kapela nahrála ve studiu "Wieloślad Studio". Za mixy a mastering se postarali Haldor Grunberg a Inferno. Witchmaster vznikl v roce 1996 ve městě Zielona Góra.

Kapelu vede kytarista a zpěvák Geryon, který je jediným stálým členem od počátku. Po vydání dvou demo nahrávek kapela - s baskytaristou Reyashem a bubeníkem Vitoldem - nahrála své první studiové album s názvem "Violence & Blasphemy" ve studiu "Polysound Studio". Na albu je patnáct skladeb, včetně coveru "Ritual" od kapely Blasphemy.